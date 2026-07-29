Klépierre relève ses objectifs, EBE en hausse de 4,8% au S1

Klépierre LOIM.PA a relevé mercredi ses objectifs pour l'année en cours, après une hausse de 4,8% de l'EBE sur les six premiers mois de l'année, citant uen dynamique "bien orientée" au premier semestre et une demande qui continue d'excéder l'offre.

L'opérateur français de centres commerciaux anticipe désormais d’atteindre un minimum de 1,15 milliard d’euros d’excédent brut d'exploitation (EBE) et un cash-flow net courant par action dans le haut d’une fourchette de 2,77 à 2,80 euros.

Klépierre anticipait précédemment un EBE d'au moins 1,13 milliard d'euros ainsi qu'un cash-flow net courant par action d’au moins 2,75 euros.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)