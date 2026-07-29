Klépierre relève ses objectifs, EBE en hausse de 4,8% au 1er semestre

Le logo de Klepierre est visible sur son siège social à Paris

‌Klépierre a relevé mercredi ​ses objectifs pour l'année en cours, après une hausse ​de 4,8% de l'EBE sur ​les six ⁠premiers mois de l'année, ‌citant uen dynamique "bien orientée" au premier semestre et ​une ‌demande qui continue ⁠d'excéder l'offre.

L'opérateur français de centres commerciaux anticipe désormais ⁠d’atteindre un ‌minimum de 1,15 milliard ⁠d’euros d’excédent brut ‌d'exploitation (EBE) et un ⁠cash-flow net courant par ⁠action dans ‌le haut d’une fourchette ​de ‌2,77 à 2,80 euros.

Klépierre anticipait précédemment un ​EBE d'au moins 1,13 milliard d'euros ⁠ainsi qu'un cash-flow net courant par action d’au moins 2,75 euros.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par ​Augustin Turpin)