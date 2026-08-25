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Klépierre émet une obligation verte de €500 mlns
information fournie par Reuters 25/08/2026 à 18:16
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Klépierre SA LOIM.PA :

* ÉMISSION D'UNE OBLIGATION VERTE DE EUR 500 MLNS D'UNE MATURITÉ DE 8 ANS

* MATURITÉ DE 8 ANS, ARRIVANT À ÉCHÉANCE EN SEPTEMBRE 2034, ASSORTI D'UN COUPON DE 3,875%

Texte original nGNE26LRq0 Pour plus de détails, cliquez sur LOIM.PA

(Rédaction de Gdansk)

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