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+ fortes hausses et baisses SBF 120

Klépierre-CA total au S1 en hausse à 613,8 millions d'euros
information fournie par Reuters26/07/2022 à 18:08

26 juillet (Reuters) - Klepierre SA LOIM.PA :

* CASH-FLOW NET COURANT AU S1 À 1,32 EURO PAR ACTION, EN HAUSSE DE 83,7% SUR UN AN

* VALEUR DU PORTEFEUILLE (DROITS INCLUS) AU S1 À 20,58 MILLIARDS D'EUROS CONTRE 21,47 MILLIARDS D'EUROS IL Y A UN AN

* POSITION DE LIQUIDITÉ AU S1 À 2,3 MILLIARDS D'EUROS

* TAUX D'OCCUPATION AU S1 EN HAUSSE À 94,7%

* CA TOTAL AU S1 À 613,8 MILLIONS D'EUROS CONTRE 475,4 MILLIONS D'EUROS IL Y A UN AN

* DEPUIS LE 1ER JANVIER 2022, CESSIONS RÉALISÉES POUR UN MONTANT DE 431 MILLIONS D'EUROS

* REVENUS LOCATIFS NETS, CENTRES COMMERCIAUX AU S1 À 490,3 MILLIONS D'EUROS CONTRE 315,9 MILLIONS D'EUROS IL Y A UN AN

* AU S1, EPRA NTA PAR ACTION DE 30,60 EUROS CONTRE 29,70 EUROS IL Y A UN AN

* DETTE NETTE AU S1 (APRÈS PRISE EN COMPTE DES CESSIONS RÉALISÉES APRÈS LE 30 JUIN 2022) À 7,87 MILLIARDS D'EUROS CONTRE 9,15 MILLIARDS D'EUROS IL Y A UN AN

* PERSPECTIVES 2022: OBJECTIF DE CASH-FLOW NET COURANT RELEVÉ À AU MOINS 2,45 EUROS PAR ACTION

Pour plus de détails, cliquez sur LOIM.PA

(Gdansk Newsroom)

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