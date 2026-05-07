Klépierre-CA en hausse de 4,4% au T1, objectifs 2026 confirmés

Le logo de Klepierre est visible sur son siège à Paris

Klepierre ‌a fait état jeudi d'une ​hausse de 2,8% à périmètre constant de ses revenus locatifs nets ​au premier trimestre, qui s'établissent à 407,7 ​millions d'euros, l'opérateur ⁠de centres commerciaux citant ses ‌gains d’efficacité opérationnelle et à la croissance du "Mall Income".

"La ​croissance ‌des revenus locatifs nets ressort ⁠à 2,8%, grâce à une contribution de 2,6% à périmètre ⁠constant, soit ‌180 points de base au-dessus ⁠de l’indexation, et à ‌la contribution positive de ⁠l’acquisition de Casamassima (Bari, Italie)", précise ⁠un communiqué ‌du groupe.

L’Excédent brut d'exploitation (EBE) ressort en ​hausse ‌de 2,7% au premier trimestre par rapport à la ​même période de 2025.

Klépierre, qui a confirmé ⁠ses perspectives annuelles telles qu'annoncées en février, a cependant précisé surveiller "les tensions géopolitiques et la volatilité macroéconomique".

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par ​Augustin Turpin)