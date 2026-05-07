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Klépierre accroît légèrement son CA et son EBE au 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 07/05/2026 à 09:14

Klépierre affiche un chiffre d'affaires de 407,7 MEUR au titre des 3 premiers mois de 2026, contre 393,2 MEUR un an auparavant, ainsi qu'un EBE (excédent brut d'exploitation) en hausse de 2,7% à 267,3 MEUR.

Les revenus locatifs nets du groupe d'immobilier commercial sont ressortis en hausse de 2,8% à périmètre courant, à 269,6 MEUR, portés par une croissance de 2,6% à périmètre constant (supérieure à l'indexation de 180 points de base).

Klépierre revendique ainsi un solide début d'année marqué par une hausse de 4,4% du chiffre d'affaires des commerçants et une progression de 1,6% de la fréquentation, ainsi qu'une hausse de 16% du volume de baux signés, soutenant les revenus locatifs et le taux d'occupation.

Malgré un contexte macroéconomique volatil, les dépenses de consommation restent bien orientées et les grandes enseignes maintiennent leurs stratégies d'expansion, selon le détenteur de centres commerciaux.

Klépierre réaffirme avec confiance ses objectifs pour l'ensemble de l'année 2026 et prévoit ainsi d'atteindre un EBE minimum de 1 130 MEUR, ainsi qu'un cash-flow net courant par action d'au moins 2,75 EUR.

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