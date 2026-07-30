Klépierre a publié une performance opérationnelle très solide selon Oddo BHF

Oddo BHF confirme son conseil à Surperformance sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 40,0 EUR après la publication des résultats du 1er semestre.

Oddo BHF estime que Klépierre a publié une performance opérationnelle très solide. Elle intègre un CFNC / action à 1,36 EUR ( 3,0%), un EBITDA à 4,8% et une nouvelle hausse de 2,6% de la valeur de ses actifs sur 6 mois.

Oddo BHF note que le chiffre d'affaires commerçants ressort à 3,9% sur le 1er semestre après 4,4% sur le 1er trimestre 2026 : la croissance demeure supérieure aux indices nationaux et permet au groupe de continuer à gagner des parts de marché dans l'ensemble de ses géographies.

L'analyste note également que les revenus locatifs s'établissent à 571,9 MEUR ( 4,4% yoy) dont 3,3% à périmètre constant (pc) grâce selon lui à la contribution de l'acquisition de Casamassima.

L'EPRA NTA / action est en hausse de 5,3% à 37,8 EUR sur le 1er semestre grâce selon Oddo BHF à la hausse de la valeur de ses actifs de 2,6% à pc sur 6 mois, principalement portée par l'Europe du Sud ( 5,2%).

Oddo BHF estime que Klépierre dispose d'un des bilans les plus solides du secteur avec, notamment, une dette nette stable sur le 1er semestre à 7,3 MdEUR malgré le paiement du dividende.

Oddo BHF rappelle dans son étude que Klépierre relève sa guidance 2026 et vise désormais un EBITDA d'au moins 1 150 MEUR ainsi qu'un CFNC / action situé "entre 2.77 EUR et 2.80 EUR" contre un EBITDA d'au moins 1 130 MEUR et CFNC / action d'" au moins 2,75 EUR " précédemment.

Ce relèvement de guidance sur le CFNC / action globalement en ligne avec les attentes d'Oddo BHF (2,80 EURe) ainsi que le consensus (2,79 EUR) s'appuie selon l'analyste sur la poursuite d'une dynamique opérationnelle positive sur le 2ème semestre à pc en ligne avec celle du 1er semestre.

Oddo BHF estime que cette publication très solide confirme les excellents fondamentaux de Klépierre, son caractère défensif et les fruits de sa stratégie "flight to quality".