Klépierre a émis un emprunt obligataire vert de 500 millions d'euros

Klépierre, annonce avoir émis ce jour un emprunt obligataire vert de 500 millions d'euros d'une maturité de 8 ans, arrivant à échéance en septembre 2034, assorti d'un coupon de 3,875%.

"Cette émission met à nouveau en évidence la forte demande des investisseurs pour les obligations à long terme de Klépierre, qui bénéficient du plus haut niveau de notation du secteur immobilier coté en Europe" indique le groupe.