KLEA HOLDING : Smart Salem enregistre un puissant rebond de son activité en juin 2026, confirme sa solide rentabilité et ses perspectives favorables

Paris, 15 juillet 2026

KLEA HOLDING (FR0013481835 – ALKLH), groupe dont l'ambition est de capitaliser sur le puissant développement économique du Moyen-Orient pour maximiser la croissance et la création de valeur de ses activités, publié son chiffre d'affaires du 1 er semestre 2026 et fait un point sur le développement de ses activités.

Après un printemps 2026 pénalisé par le conflit au Moyen-Orient, le Groupe est heureux de pouvoir annoncer plusieurs bonnes nouvelles qui démontrent tout le bien fondé de sa stratégie, la résilience de ses profits et le potentiel de croissance future.

Puissant rebond de l'activité de Smart Salem et retour à la croissance dès le mois de juin 2026 (graphique disponible dans la version PDF)

Comme annoncé à la fin du 1 er trimestre 2026, alors que l'activité de Smart Salem était très bien orientée jusqu'à la fin du mois de février, le déclanchement de la guerre au Moyen-Orient a entrainé une série d'évènements hors-normes (fermeture du traffic aérien, école à domicile) qui sont venus s'ajouter au ralentissement économique saisonnier lié aux vacances scolaires et à la période des fêtes de l'Aïd-el-Fitr (fin du Ramadan).

Après la violente chute d'activité au mois de mars 2026, le chiffre d'affaires mensuel est reparti en croissance séquentielle à compter du mois d'avril avec, dès le mois de juin 2026, un chiffre d'affaires à nouveau en croissance par rapport à juin 2025.

Ce contexte totalement hors norme a entrainé une contraction de 20% du chiffre d'affaires semestriel, à taux de change constants et de 25% en données publiées.

Au 30 juin - M€ - non-audité S1 2025 [1] S1 2026 [2] Var. 26/25

publiée Var. 26/25 taux constants Chiffre d'affaires Medical Fitness 10,3 6,9 -33% -28% Chiffre d'affaires Bilans de santé 0,9 1,4 +65% +76% Chiffre d'affaires Autres revenus [3] 0,3 0,2 -21% -16% Chiffre d'affaires consolidé 11,5 8,6 -25% -20%

Bilans de santé toujours en croissance (graphique disponible dans la version PDF)

L'analyse de l'activité par segment démontre une très forte résilience de l'offre Bilans de santé qui est restée en croissance durant tout le 1 er semestre 2026 et affiche une progression de +76% à taux de change constants à fin juin 2026.

Mieux, au mois de juin 2026, l'activité Bilans de santé a généré un chiffre d'affaires record depuis son lancement, ce qui démontre son potentiel structurel très important.

Confirmation de la solide rentabilité de Smart Salem

Dans ce contexte exceptionnel, Klea Holding a mis en œuvre les mesures immédiates de contrôle des coûts de sorte que l'activité de Smart Salem est restée profitable tout au long du 1 er semestre 2026 avec un EBITDA estimé de 10,4 MAED, soit 2,4 M€.

Perspectives favorables pour le 2 nd semestre 2026

Bien que la visibilité demeure limitée en raison du contexte géopolitique toujours instable, le Groupe reste confiant dans la poursuite du rebond de son activité mois après mois et vise toujours un rattrapage progressif du retard en termes de chiffre d'affaires sur les prochains trimestres.

En outre, même si la situation régionale a créé des ralentissements dans le déploiement des nouvelles activités, le Groupe confirme :

L'analyse des opportunités de développement additionnel de Smart Salem à Dubaï autour de nouveaux services additionnels dans les centres existants et de l'ouverture de nouveaux centres ;

à Dubaï autour de nouveaux services additionnels dans les centres existants et de l'ouverture de nouveaux centres ; L'ouverture du 1 er centre médical digitalisé à KAFD de Smart Health à Riyad (Arabie Saoudite) dont les travaux sont désormais terminés et qui reste dans l'attente des ultimes démarches administratives ;

centre médical digitalisé à KAFD de à Riyad (Arabie Saoudite) dont les travaux sont désormais terminés et qui reste dans l'attente des ultimes démarches administratives ; Le démarrage des ventes de Klea Pharmaceuticals , filiale dédiée à la commercialisation d'un portefeuille de médicaments sous licence au Moyen-Orient et en Afrique.

Fort de ces nouveaux moteurs de croissance et de l'effet durable des mesures d'économies mises en œuvre, Klea Holding anticipe une amélioration de sa rentabilité au 2 nd semestre 2026.

À propos de Klea Holding

Klea Holding est un groupe dont l'ambition est de capitaliser sur le puissant développement économique du Moyen-Orient pour maximiser la croissance et la création de valeur de ses activités. Klea Holding, via son identité « scalling industries of the future », opère aujourd'hui au travers de Smart Salem , premier réseau de centres d'analyses médicales numérisées accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Emirats Arabes Unis, de sa co-entreprise Smart Health dédiée au déploiement de centres d'analyse médicale numérisée en Arabie Saoudite, et de Klea Pharmaceuticals , filiale dédiée à la commercialisation d'un portefeuille de médicaments sous licence au Moyen-Orient et en Afrique. Basée à Paris, Klea Holding est cotée sur Euronext Growth (ALKLH). Plus d'informations sur http://www.kleaholding.com .

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES LEIB // 01 53 67 36 78 // kleaholding@actus.fr

Relations Presse : Fatou-Kiné N'DIAYE // 01 53 67 36 34 // fndiaye@actus.fr

[1] Taux de change moyen 2025 : EUR/AED = 4,0178

[2] Taux de change moyen 2026 : EUR/AED = 4,2795

[3] Bilan de santé au travail, Tests de pré-emploi, Frais de service, etc.