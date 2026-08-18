KLARSEN : Olivier Cornelis nommé Directeur Général d’ITL

Olivier Cornelis a soutenu le Groupe par des apports en compte courant et par son intervention déterminante dans le règlement du contentieux de 2023. Il entend désormais prolonger cet engagement sur le terrain. Il prend la direction opérationnelle d’ITL : reconquête commerciale, relation clients, animation des équipes de Strasbourg et conduite de l’exploitation. Brice Gazeau continuera, pour sa part, à piloter les activités digitales du Groupe et les équipes de Bordeaux.



Klarsen donne rendez-vous à ses actionnaires le jeudi 27 août 2026 à 18h00 pour une visioconférence animée par Brice Gazeau, Président-Directeur Général, en présence d’Olivier Cornelis.