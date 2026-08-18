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Klarsen nomme un nouveau DG pour sa filiale ITL Datamarketing
information fournie par Zonebourse 18/08/2026 à 18:09
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Le spécialiste français du data marketing a franchi une nouvelle étape dans son plan de redéploiement. L'actionnaire de référence du groupe, Olivier Cornelis, prend les rênes opérationnelles d'ITL Datamarketing, la principale filiale du groupe, aux côtés de Brice Gazeau.

Déjà impliqué dans le soutien financier de l'entreprise, notamment via des apports en compte courant et un rôle clé dans le dénouement d'un contentieux majeur en 2023, Olivier Cornelis concrétise désormais son engagement sur le plan opérationnel. Au sein d'ITL Datamarketing, il pilotera directement : la reconquête commerciale et le suivi de la relation clients, l'animation des équipes basées à Strasbourg et la gestion au quotidien de l'exploitation.

De son côté, Brice Gazeau conserve la direction des activités digitales du groupe ainsi que le management des équipes installées à Bordeaux.

Ce schéma organisationnel vise à raccourcir les circuits de décision tout en resserrant le suivi de la performance financière. Les deux dirigeants assureront de concert la gestion financière du groupe et le déploiement de nouvelles offres destinées à diversifier les sources de revenus.

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