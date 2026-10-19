KKR visé par une enquête de l'UE après le rachat de NetCo

Le fonds d'investissement américain est soupçonné par l'UE d'avoir fourni des informations inexactes ou trompeuses lors de l'examen de l'acquisition de NetCo, approuvée en 2024.

Selon les conclusions préliminaires de Bruxelles, KKR aurait communiqué des informations erronées, au moins par négligence, concernant les conditions de ses accords à long terme d'accès de gros, notamment leur maintien sauf modification convenue avec les opérateurs tiers.

La Commission estime que ces informations ont joué un rôle essentiel dans son évaluation de l'opération. Elle dispose également d'éléments suggérant que KKR pourrait avoir augmenté, parfois sensiblement, les tarifs appliqués à certains clients de gros du haut débit après l'acquisition.

L'envoi de cette communication ne préjuge pas de l'issue de l'enquête. KKR peut désormais consulter le dossier, répondre par écrit aux griefs et demander une audition.

Peu avant 18h (heure de Paris), le titre gagne 1,1% à la Bourse de New York, vers 87,2 USD.