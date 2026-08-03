KKR va privatiser le fabricant de matériel médical Integer Holdings dans le cadre d'une opération de 5,7 milliards de dollars

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* KKR versera 127 dollars par action en espèces; l'opération inclut la prise en charge de la dette d'Integer

* Cette acquisition renforcera la présence de KKR dans le secteur de la santé, qui suscite un vif intérêt

* Integer fournit des composants destinés à la cardiologie et à la gestion de la douleur à de grands fabricants

(Ajout de détails et de contexte tout au long de l'article, mise à jour des cours boursiers)

Le géant du capital-investissement KKR KKR.N va retirer Integer Holdings ITGR.N de la cote dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire évaluée à environ 5,7 milliards de dollars, a annoncé lundi cette société spécialisée dans la sous-traitance de dispositifs médicaux.

L'action d'Integer Holdings, dont le siège se trouve à Plano, au Texas, a progressé de 2,4 % en pré-ouverture.

Le rachat d’Integer par KKR intervient dans un contexte d’intérêt soutenu des fonds d’investissement pour le secteur de la santé, les sociétés de rachat mobilisant d’importantes réserves de capitaux inutilisés pour mener à bien des acquisitions et élargir leurs portefeuilles.

Parmi les rachats notables réalisés par des fonds d’investissement au cours de l’année écoulée, on peut citer l’acquisition d’Avanos Medical par American Industrial Partners pour 1,27 milliard de dollars , ainsi que l’opération menée par Blackstone BX.N et TPG TPG.O visant Hologic, une société de diagnostic spécialisée dans la santé féminine , pour un montant de 18,3 milliards de dollars.

KKR acquiert ainsi une entreprise qui fabrique des composants et des dispositifs essentiels utilisés dans les traitements cardiaques, les thérapies de gestion de la douleur et d’autres technologies médicales pour bon nombre des principaux fabricants mondiaux de dispositifs médicaux.

Pour KKR, qui gérait 796 milliards de dollars d’actifs à la fin du deuxième trimestre, cette acquisition renforcera son exposition au secteur de la santé et figurera parmi ses plus importantes opérations dans ce domaine depuis le rachat d’Envision Healthcare pour 9,9 milliards de dollars en 2018, opéré dans le cadre d’une opération de privatisation.

Selon les termes de l’accord, KKR paiera 127 dollars par action en numéraire, ce qui représente une prime de 4,78 % par rapport au cours de clôture d’Integer vendredi dernier. La transaction inclut la reprise de la dette en cours d’Integer.

Integer a déjà été confrontée à la pression d’investisseurs activistes par le passé. En mars, la société a conclu un accord avec Irenic Capital Management, l’un de ses principaux actionnaires, pour nommer deux administrateurs au sein de son conseil d’administration. Irenic détient une participation de plus de 3 % dans Integer, selon les données de LSEG.

L'accord avec KKR devrait être finalisé d'ici la fin de l'année, a indiqué Integer Holdings.