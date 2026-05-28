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KKR va ouvrir un bureau à Milan alors que le géant américain du capital-investissement renforce sa présence en Italie
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 09:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

KKR.N , filiale de KKR & Co, a annoncé jeudi l'ouverture d'un bureau à Milan, alors que la société américaine de capital-investissement cherche à renforcer sa présence en Italie après avoir réalisé d'importants investissements dans les secteurs des télécommunications et de l'énergie.

Au cours des deux dernières années, un consortium mené par KKR a racheté le réseau de téléphonie fixe de Telecom Italia

TLIT.MI pour 19 milliards d'euros (22 milliards de dollars), tandis que KKR a pris une participation de 30 % dans Enilive, la filiale d'Eni spécialisée dans les biocarburants ENI.MI , pour environ 3,6 milliards d'euros.

Le nouveau bureau couvrira les activités de KKR dans les domaines du capital-investissement, des actifs immobiliers, du crédit et de l'assurance, ainsi que ses activités de gestion de fortune privée en Italie, a indiqué la société dans un communiqué.

Il sera dirigé par Marco Fontana, associé au sein de l'équipe Infrastructure de KKR. Nicolo Della Casa, directeur au sein de l'équipe Capital-investissement, dirigera les activités de capital-investissement de la société en Italie.

(1 $ = 0,8616 euro)

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