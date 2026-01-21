 Aller au contenu principal
KKR renforce son investissement dans Sylvan
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 10:51

KKR annonce la finalisation, dans le cadre d'un consortium, d'un investissement supplémentaire dans Sylvan, une entreprise de biotechnologie fongique de premier plan au monde, dont KKR restera ainsi l'investisseur majoritaire.

Le groupe investit dans cette société via des fonds gérés et avec la participation de nouveaux investisseurs, ainsi qu'un investissement de suivi de l'investisseur existant, Novo Holdings, qui a augmenté sa participation dans le cadre de ce tour.

Desservant des clients dans 65 pays, Sylvan cherche à exploiter le potentiel des systèmes fongiques pour créer des solutions durables afin de relever les défis mondiaux liés à l'alimentation, à la santé, à l'agriculture et aux matériaux.

KKR soutiendra ainsi sa prochaine phase d'expansion, incluant l'augmentation des capacités de production et de R&D, la promotion de nouvelles catégories de produits à forte croissance et le renforcement de la présence de la société en Asie.

Valeurs associées

KKR & CO
122,960 USD NYSE -6,46%
