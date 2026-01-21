KKR renforce son investissement dans Sylvan
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 10:51
Le groupe investit dans cette société via des fonds gérés et avec la participation de nouveaux investisseurs, ainsi qu'un investissement de suivi de l'investisseur existant, Novo Holdings, qui a augmenté sa participation dans le cadre de ce tour.
Desservant des clients dans 65 pays, Sylvan cherche à exploiter le potentiel des systèmes fongiques pour créer des solutions durables afin de relever les défis mondiaux liés à l'alimentation, à la santé, à l'agriculture et aux matériaux.
KKR soutiendra ainsi sa prochaine phase d'expansion, incluant l'augmentation des capacités de production et de R&D, la promotion de nouvelles catégories de produits à forte croissance et le renforcement de la présence de la société en Asie.
Valeurs associées
|122,960 USD
|NYSE
|-6,46%
