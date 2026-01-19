 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

KKR renforce sa présence dans l'aéronautique en montant au capital d'Altavair
information fournie par Zonebourse 19/01/2026 à 11:20

Le géant de l'investissement a conclu un accord définitif pour accroître sa participation dans Altavair et sa filiale AV AirFinance. Cette opération, financée sur les fonds propres du groupe, marque une étape stratégique dans le développement de ses activités de financement d'actifs aéronautiques.

Cet investissement consolide le partenariat stratégique de longue date établi entre KKR et Altavair, acteur majeur du marché mondial du leasing d'avions. Depuis le lancement de leur partenariat stratégique en 2018, les fonds gérés par KKR ont investi plus de 5 milliards de dollars dans des opérations de leasing et de financement d'aéronefs.

"Le secteur de l'aviation constitue un domaine d'opportunité important pour notre stratégie de Financement Adossé à des Actifs (FAA)", a expliqué en substance Daniel Pietrzak, associé chez KKR. Les dirigeants du groupe d'investissement estiment que ces actifs peuvent faire preuve d'une grande résilience face aux cycles de marché, dans un contexte de demande constante pour le transport aérien mondial.

Steve Rimmer, directeur général d'Altavair, s'est réjoui de cet investissement qui témoigne, selon lui, d'une "confiance continue" après sept années de collaboration. Afin d'accompagner cette nouvelle phase de croissance, Matthew Hoesley est nommé président et directeur commercial, tandis qu'Andrew Carpenter devient directeur financier de la plateforme.

Le titre KKR affiche une progression de l'ordre de 3% depuis le début de l'année à New York.

Valeurs associées

KKR & CO
131,450 USD NYSE +0,04%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le TGV "M", train à grande vitesse de nouvelle génération de la SNCF, à l'usine Alstom de Belfort, le 29 avril 2024 ( AFP / FREDERICK FLORIN )
    SNCF Voyageurs commande 15 nouveaux TGV à Alstom, pour environ 600 millions d'euros
    information fournie par AFP 19.01.2026 11:36 

    SNCF Voyageurs a annoncé lundi la commande de 15 TGV supplémentaires à Altsom, des trains nouvelle génération sur lesquels la compagnie ferroviaire compte pour faire face à la concurrence en France et en Europe, mais dont la mise en service a pris du retard. La ... Lire la suite

  • NOKIA : Le mouvement reste haussier
    NOKIA : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 19.01.2026 11:32 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • La Première ministre japonaise, Sanae Takaichi, lors d'une conférence de presse à Tokyo, le 19 janvier 2026 ( JIJI Press / STR )
    Japon: la Première ministre convoque des élections anticipées pour conforter son mandat
    information fournie par AFP 19.01.2026 11:29 

    La Première ministre japonaise Sanae Takaichi a annoncé lundi qu'elle allait dissoudre la chambre basse du Parlement et convoquer des élections législatives anticipées le 8 février, mettant son sort dans la balance afin d'obtenir un mandat renforcé pour son ambitieux ... Lire la suite

  • ( AFP / ALAIN JOCARD )
    Engie boucle le financement de son plus grand projet solaire au Moyen-Orient
    information fournie par Boursorama avec AFP 19.01.2026 11:28 

    Engie a annoncé lundi le bouclage financier avec son partenaire émirati Masdar du projet solaire Khazna aux Émirats Arabes Unis (EAU), l’un des plus grands parcs photovoltaïques de la région et le plus important jamais développé par l’énergéticien français, d’une ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank