KKR réalise l'acquisition d'un portefeuille de quatre actifs logistiques britanniques pour environ 170 millions de livres sterling

KKR et Mirastar, la plateforme industrielle et logistique de KKR Real Estate en Europe, ont annoncé l'acquisition d'un portefeuille de quatre actifs logistiques britanniques de premier plan auprès de PLP pour environ 170 millions de livres sterling.

Le portefeuille comprend des actifs à Stafford, Crewe, Ellesmere Port et Wakefield, tous situés sur des marchés logistiques établis dans les West Midlands, le Nord-Ouest et le Yorkshire.

Les actifs offrent des spécifications de premier ordre combinées à un revenu stable et à long terme, avec une durée moyenne pondérée du bail à fin de 10 ans.

Environ 60% du portefeuille locatif provient de locataires dont les sociétés mères détiennent des notations de crédit de qualité investissement.

Le portefeuille bénéficie également de solides références en matière de durabilité, incluant des installations solaires photovoltaïques sur toiture sur les quatre actifs.

Ekaterina Avdonina, DG et cofondatrice de Mirastar, a déclaré : "Les actifs de haute qualité du portefeuille, sa base d'occupants solide et leur profil de revenus résilient offrent une excellente base pour la création de valeur, et nous sommes impatients de tirer parti de l'expertise opérationnelle de Mirastar pour soutenir la croissance et la performance continues des actifs."

Seb d'Avanzo, co-responsable de l'équité immobilière européenne chez KKR, a ajouté : " Cette transaction démontre notre capacité à déployer des capitaux à grande échelle dans des actifs immobiliers clés de haute qualité et reflète notre conviction dans les perspectives à long terme du secteur logistique. "