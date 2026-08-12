KKR propose de racheter plus de 8 % du capital de First Gen à sa société mère, First Philippine Holdings

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La société philippine First Gen Corp
FGEN.PS a annoncé mercredi que la société d'investissement internationale KKR KKR.N avait proposé de racheter 8,43 % des actions détenues par First Philippine Holdings Corp FPH.PS dans ce producteur d'électricité.
Voici quelques détails:
* FPH, qui détient 67,84 % de First Gen, a indiqué dans un communiqué séparé avoir reçu l'offre de KKR.
* Selon cette proposition, KKR rachètera 8,43 % des actions ordinaires de First Gen détenues par FPH.
* KKR lancera également une offre publique d'achat volontaire portant sur l'intégralité du flottant, soit 11,67 % des 3,6 milliards d'actions ordinaires en circulation de First Gen.
* Cette offre publique d’achat viendra appuyer une demande de retrait volontaire de First Gen de la Bourse des Philippines.
* Les sociétés n’ont pas communiqué de détails financiers concernant la transaction.
* Ces communiqués visaient à apporter des précisions suite à un article de presse indiquant que KKR avait proposé 35 pesos par action pour acquérir une participation totale de 20,1 % dans First Gen, valorisant ainsi la société à près de 126 milliards de pesos.
* Aucune discussion officielle n’a eu lieu entre les parties, ont précisé les sociétés dans leurs communiqués.
* KKR n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer