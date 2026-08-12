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KKR propose de racheter plus de 8 % du capital de First Gen à sa société mère, First Philippine Holdings
information fournie par Reuters 12/08/2026 à 10:41
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société philippine First Gen Corp

FGEN.PS a annoncé mercredi que la société d'investissement internationale KKR KKR.N avait proposé de racheter 8,43 % des actions détenues par First Philippine Holdings Corp FPH.PS dans ce producteur d'électricité.

Voici quelques détails:

* FPH, qui détient 67,84 % de First Gen, a indiqué dans un communiqué séparé avoir reçu l'offre de KKR.

* Selon cette proposition, KKR rachètera 8,43 % des actions ordinaires de First Gen détenues par FPH.

* KKR lancera également une offre publique d'achat volontaire portant sur l'intégralité du flottant, soit 11,67 % des 3,6 milliards d'actions ordinaires en circulation de First Gen.

* Cette offre publique d’achat viendra appuyer une demande de retrait volontaire de First Gen de la Bourse des Philippines.

* Les sociétés n’ont pas communiqué de détails financiers concernant la transaction.

* Ces communiqués visaient à apporter des précisions suite à un article de presse indiquant que KKR avait proposé 35 pesos par action pour acquérir une participation totale de 20,1 % dans First Gen, valorisant ainsi la société à près de 126 milliards de pesos.

* Aucune discussion officielle n’a eu lieu entre les parties, ont précisé les sociétés dans leurs communiqués.

* KKR n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

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