KKR: partenariat stratégique de 50 Mds$ avec ECP

(CercleFinance.com) - KKR et Energy Capital Partners (ECP), le plus grand propriétaire privé d'installations de production d'électricité et d'énergies renouvelables aux États-Unis, partenaire privilégié de Bridgepoint, ont annoncé un partenariat stratégique de 50 milliards de dollars.



Cette collaboration vise à accélérer le développement de centres de données ainsi que d'infrastructures de production et de distribution d'électricité, répondant aux besoins croissants en intelligence artificielle (IA) et en informatique cloud aux États-Unis et dans le monde.



Ce partenariat stratégique combine l'expertise approfondie de KKR dans les infrastructures numériques, l'électricité et la chaîne de valeur énergétique avec la plateforme de transition énergétique de premier plan d'ECP, spécialisée dans l'électrification ainsi que la production d'électricité et d'énergies renouvelables.



'Aux États-Unis, la demande pour ces centres devrait presque tripler d'ici 2030, représentant un investissement de plus de 1 000 milliards de dollars' indique le groupe.



' Cette demande ne pourra être satisfaite sans une infrastructure adéquate, essentielle pour stimuler la productivité, soutenir l'électrification et permettre aux pays de renforcer leur avantage concurrentiel dans le domaine de l'IA ', a déclaré Joe Bae, co-président-directeur général de KKR.





