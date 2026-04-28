KKR nomme Lauren Goodwin stratège en chef des investissements
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 14:55
Mme Lauren Goodwin dirigera les services pour développer de nouveaux outils pratiques pour les conseillers financiers.
Depuis plus d'une décennie, l'équipe Global Wealth Solutions de KKR collabore avec des plateformes et conseillers pour offrir aux investisseurs individuels l'accès aux mêmes capacités d'investissement, au partenariat stratégique et aux analyses que KKR apporte aux plus grands investisseurs institutionnels du monde.
" Nous sommes ravis d'accueillir Lauren chez KKR alors que nous continuons à investir dans notre activité de gestion de patrimoine en mettant l'accent sur des ressources à valeur ajoutée adaptées aux besoins de la communauté de conseillers ", a déclaré Doug Krupa, associé et responsable des solutions mondiales pour les Amériques chez KKR.
" À une époque où le paysage de la gestion d'actifs évolue rapidement et où l'accès à des stratégies institutionnelles de marché privé a le potentiel de transformer les investisseurs individuels, Lauren renforcera notre manière d'interagir et de soutenir les conseillers dans tous les environnements de marché. "
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