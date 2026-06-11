KKR lance une société d'infrastructures d'IA d'une valeur de 10 milliards de dollars avec Nvidia et Vistra

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un groupe dirigé par KKR KKR.N a lancé jeudi une nouvelle société dotée d'un capital engagé de plus de 10 milliards de dollars afin de financer le développement d'infrastructures d'IA. Il s'agit de la dernière initiative en date d'un gestionnaire d'actifs alternatifs visant à tirer parti de la demande croissante en services d'IA.

La Kuwait Investment Authority, le géant des puces d'IA Nvidia NVDA.O et la société de services publics Vistra VST.N sont les principaux investisseurs de cette société, baptisée Helix Digital Infrastructure, dirigée par Adam Selipsky, ancien directeur général d'Amazon Web Services AMZN.O .

L'essor de la construction de centres de données aux États-Unis a mis à rude épreuve l'approvisionnement en électricité et provoqué une pénurie de composants électroniques, ralentissant ainsi le développement d'installations essentielles aux ambitions des géants de la technologie en matière d'IA.

Cette situation, conjuguée à l'augmentation des coûts des projets, fait du capital-investissement une source de financement pour le secteur. Apollo APO.N et Blackstone BX.N ont annoncé mardi qu'ils financeraient une extension de 35 milliards de dollars de la capacité d'IA d'Anthropic en utilisant les puces personnalisées de Broadcom AVGO.O dans le cadre d'un nouveau partenariat.

Nvidia apportera son expertise à Helix dans la conception de centres de données d'IA, tandis que Vistra sera le fournisseur d'électricité privilégié.

Helix pourra ajouter d'autres investisseurs institutionnels une fois les engagements de lancement finalisés, a déclaré KKR, dont la plateforme d'infrastructure gère plus de 100 milliards de dollars d'actifs, dont plus de 70 milliards dans les secteurs du numérique et de l'énergie.

“Les grands utilisateurs d’infrastructures numériques ont un besoin urgent de réduire la complexité et de libérer de nouvelles capacités”, a déclaré Selipsky.

Il a quitté son poste de directeur d'AWS en mai 2024, après avoir doublé le chiffre d'affaires et le bénéfice d'exploitation de la division depuis sa nomination en 2021.