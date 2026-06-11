 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

KKR lance une société d'infrastructures d'IA d'une valeur de 10 milliards de dollars avec Nvidia et Vistra
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 14:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un groupe dirigé par KKR KKR.N a lancé jeudi une nouvelle société dotée d'un capital engagé de plus de 10 milliards de dollars afin de financer le développement d'infrastructures d'IA. Il s'agit de la dernière initiative en date d'un gestionnaire d'actifs alternatifs visant à tirer parti de la demande croissante en services d'IA.

La Kuwait Investment Authority, le géant des puces d'IA Nvidia NVDA.O et la société de services publics Vistra VST.N sont les principaux investisseurs de cette société, baptisée Helix Digital Infrastructure, dirigée par Adam Selipsky, ancien directeur général d'Amazon Web Services AMZN.O .

L'essor de la construction de centres de données aux États-Unis a mis à rude épreuve l'approvisionnement en électricité et provoqué une pénurie de composants électroniques, ralentissant ainsi le développement d'installations essentielles aux ambitions des géants de la technologie en matière d'IA.

Cette situation, conjuguée à l'augmentation des coûts des projets, fait du capital-investissement une source de financement pour le secteur. Apollo APO.N et Blackstone BX.N ont annoncé mardi qu'ils financeraient une extension de 35 milliards de dollars de la capacité d'IA d'Anthropic en utilisant les puces personnalisées de Broadcom AVGO.O dans le cadre d'un nouveau partenariat.

Nvidia apportera son expertise à Helix dans la conception de centres de données d'IA, tandis que Vistra sera le fournisseur d'électricité privilégié.

Helix pourra ajouter d'autres investisseurs institutionnels une fois les engagements de lancement finalisés, a déclaré KKR, dont la plateforme d'infrastructure gère plus de 100 milliards de dollars d'actifs, dont plus de 70 milliards dans les secteurs du numérique et de l'énergie.

“Les grands utilisateurs d’infrastructures numériques ont un besoin urgent de réduire la complexité et de libérer de nouvelles capacités”, a déclaré Selipsky.

Il a quitté son poste de directeur d'AWS en mai 2024, après avoir doublé le chiffre d'affaires et le bénéfice d'exploitation de la division depuis sa nomination en 2021.

Valeurs associées

AMAZON.COM
238,0000 USD NASDAQ 0,00%
APOLLO GLB MGMT
131,220 USD NYSE 0,00%
BLACKSTONE
118,530 USD NYSE 0,00%
BROADCOM
372,1000 USD NASDAQ 0,00%
KKR & CO
95,010 USD NYSE 0,00%
NVIDIA
200,4200 USD NASDAQ 0,00%
VISTRA
138,540 USD NYSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 214,26 +0,64%
Pétrole Brent
93,5 -1,58%
SOITEC
127,95 +2,07%
STELLANTIS
5,708 -1,21%
2CRSI
49,58 +1,18%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank