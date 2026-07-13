KKR lance un investissement dans une solution de financement de 400 millions de dollars pour Ampol

KKR a annoncé un investissement dans une solution de financement de 400 millions de dollars australiens pour Ampol.

Cet investissement soutiendra les initiatives de refinancement d'Ampol et d'autres objectifs généraux de l'entreprise.

Ampol exploite une chaîne de valeur intégrée d'approvisionnement et de commercialisation en carburant en Australie qui englobe la raffinerie de Lytton dans le Queensland, un vaste réseau national de terminaux et de pipelines, ainsi qu'une présence de vente de proximité d'environ 1 700 sites.

Ampol maintient également une présence significative en Nouvelle-Zélande avec environ 500 sites de vente au détail et dispose d'opérations internationales grâce à ses capacités commerciales et expéditionnaires basées à Singapour et aux Etats-Unis.

Diane Raposio, associée et responsable du crédit et des marchés asiatiques chez KKR, a déclaré : "Ampol est une entreprise solide et de qualité d'investissement, avec une longue histoire d'exploitation et une approche sophistiquée de la gestion du capital."