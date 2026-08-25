KKR investit dans la beauté au Japon avec Ci Flavors

KKR annonce la signature d'accords définitifs selon lesquels ses fonds gérés acquerront Ci Flavors auprès de l'ensemble de ses actionnaires actuels, dont son fondateur Yusaku Horiuchi, L Catterton, eBeauty Group et Yanagi Capital Partners.

Plateforme japonaise de marques de beauté et de produits de style de vie, Ci Flavors propose des produits dans les catégories des soins capillaires, des soins de la peau, des soins du corps et du mode de vie, avec des marques telles que &honey, 8 THE THALASSO, unlabel, THERATIS et MOROCCAN BEAUTY.

Ses activités couvrent la vente de produits de marque, la fabrication OEM, les canaux D2C (direct-to-consumer) et le commerce électronique, la gestion directe des grands magasins, ainsi que l'approvisionnement mondial en ingrédients et matériaux.

Ci Flavors dispose d'une présence établie sur le marché japonais des soins capillaires, notamment dans les shampoings et les produits de traitement capillaire, et a enregistré une croissance de ses ventes à l'étranger, en particulier en Asie et en Amérique du Nord.

KKR réalise cet investissement dans le cadre de sa stratégie phare en Asie-Pacifique. Cette transaction s'appuie sur son expérience en matière d'investissement dans les entreprises de biens de consommation à l'échelle mondiale. Ses conditions financières n'ont pas été divulguées.