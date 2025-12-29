 Aller au contenu principal
KKR en négociations exclusives pour le rachat de Yomeishu Seizo
information fournie par Zonebourse 29/12/2025 à 15:37

Selon Bloomberg, le géant américain du capital-investissement KKR s'est positionné pour privatiser le fabricant japonais de toniques médicinaux, illustrant l'intérêt croissant des fonds étrangers pour les actifs sous-évalués de l'archipel.

La société KKR & Co. Inc. aurait obtenu un droit de négociation prioritaire pour l'acquisition de Yomeishu Seizo Co., Ltd., une entreprise cotée à la Bourse de Tokyo (TSE), indiquent nos confrères de chez Bloomberg.

Ce projet de retrait de la cote pourrait se concrétiser par une Offre Publique d'Achat (OPA) dès janvier 2026. Actuellement, KKR finalise les modalités financières de l'opération, visant l'intégralité du capital d'une société dont la valorisation boursière avoisine les 79 milliards de yens.

Après être sorti vainqueur de deux tours d'enchères face à d'autres sociétés de gestion, KKR doit désormais obtenir l'aval de Yuzawa KK, l'actionnaire de référence détenant 27,99 % des parts. Le succès de cette transaction reste conditionné à un accord final sur le prix avec ce partenaire stratégique, "dont l'aval est jugé essentiel pour la réalisation de l'opération".

KKR évolue pour l'instant proche de l'équilibre ( 0,1%) alors que la Bourse de New York vient d'ouvrir ses portes.


Valeurs associées

KKR & CO
129,995 USD NYSE -0,32%
