KKR en négociations exclusives pour le rachat de Yomeishu Seizo
information fournie par Zonebourse 29/12/2025 à 15:37
La société KKR & Co. Inc. aurait obtenu un droit de négociation prioritaire pour l'acquisition de Yomeishu Seizo Co., Ltd., une entreprise cotée à la Bourse de Tokyo (TSE), indiquent nos confrères de chez Bloomberg.
Ce projet de retrait de la cote pourrait se concrétiser par une Offre Publique d'Achat (OPA) dès janvier 2026. Actuellement, KKR finalise les modalités financières de l'opération, visant l'intégralité du capital d'une société dont la valorisation boursière avoisine les 79 milliards de yens.
Après être sorti vainqueur de deux tours d'enchères face à d'autres sociétés de gestion, KKR doit désormais obtenir l'aval de Yuzawa KK, l'actionnaire de référence détenant 27,99 % des parts. Le succès de cette transaction reste conditionné à un accord final sur le prix avec ce partenaire stratégique, "dont l'aval est jugé essentiel pour la réalisation de l'opération".
KKR évolue pour l'instant proche de l'équilibre ( 0,1%) alors que la Bourse de New York vient d'ouvrir ses portes.
Valeurs associées
|129,995 USD
|NYSE
|-0,32%
A lire aussi
-
La Bourse de New York évolue en baisse lundi, entamant dans le rouge la dernière semaine d'échanges de l'année avec des prises de bénéfices sur les valeurs technologiques. Vers 14H55 GMT, le Dow Jones cédait 0,30%, l'indice Nasdaq reculait de 0,56% et l'indice ... Lire la suite
-
La Chine a lancé lundi des manœuvres militaires simulant le blocus des ports de Taïwan, dans un contexte de tensions particulièrement fortes après une vente d'armes américaines massive à cette île qui a déployé ses propres forces en riposte et dénoncé l'"intimidation" ... Lire la suite
-
Le leader mondial des câbles industriels, l'Italien Prysmian, s'est allié avec le constructeur naval Fincantieri pour racheter Xtera, un concepteur de câbles sous-marins dans le secteur stratégique des télécoms, ont annoncé les trois sociétés lundi. Xtera sera ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi, les valeurs technologiques ayant effacé une partie de leurs gains de la semaine dernière, tandis que la prudence reste de mise à la veille de la publication des "minutes" de la dernière réunion de politique monétaire ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer