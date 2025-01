KKR: dénonce l'OPA hostile de Bain Capital sur Fuji Soft information fournie par Cercle Finance • 06/01/2025 à 13:01









(CercleFinance.com) - KKR annonce avoir demandé au conseil d'administration de Fuji Soft de déposer une injonction contre Bain Capital pour utilisation non autorisée d'informations confidentielles et violation d'un accord de confidentialité (NDA).



Pour rappel, KKR est actionnaire principal de Fuji Soft avec 34% des parts.



KKR accuse Bain Capital de comportements contraires aux principes fondamentaux de l'industrie du capital-investissement au Japon, notamment la divulgation d'informations trompeuses et le lancement d'une offre publique hostile en violation des accords initiaux.



Selon KKR, Bain Capital a acquis des informations confidentielles pour préparer son OPA sous le faux prétexte qu'il ne ferait qu'une offre 'amicale'. Cependant, après avoir obtenu ces informations, Bain a annoncé son intention de faire une offre hostile et, en violation des termes de l'accord de confidentialité en vertu duquel Bain avait obtenu ces informations, a refusé la demande de Fuji Soft de les détruire.



'Nous attendons des actions de suivi rapides de la part de Fuji Soft pour empêcher Bain Capital de continuer à détenir, utiliser ou divulguer potentiellement ces informations confidentielles en violation du NDA', souligne KKR.



La société ajoute qu'elle a l'intention de prendre 'toutes les mesures nécessaires pour protéger les informations confidentielles de Fuji Soft contre toute utilisation illégale et se réserve le droit d'intenter des recours juridiques en tant qu'actionnaire de FUJI SOFT'.





