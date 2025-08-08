KKR demande au conseil d'administration d'Assura de soutenir son offre publique d'achat (OPA) plutôt que l'offre de PHP

KKR a exhorté le conseil d'administration de l'investisseuse immobilière britannique Assura AGRP.L à soutenir son offre publique d'achat et à retirer son soutien à l'offre concurrente de Primary Health Properties PHP.L .

KKR a déclaré dans un communiqué vendredi qu'elle avait rencontré le conseil d'administration d'Assura ces derniers jours pour faire pression en faveur de son propre rachat en numéraire de la société après qu'Assura ait soutenu une offre de PHP, société cotée à Londres, en juin.