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KKR crée Helix, une plateforme de 10 milliards de dollars pour les infrastructures d'IA
information fournie par Zonebourse 11/06/2026 à 15:03

KKR a annoncé la création de Helix Digital Infrastructure, une nouvelle société dédiée au financement et au développement des infrastructures nécessaires à l'intelligence artificielle. Plus de 10 milliards de dollars de capitaux ont déjà été engagés par les investisseurs fondateurs, parmi lesquels figurent la Kuwait Investment Authority, Nvidia et le producteur d'électricité Vistra. La direction de la nouvelle entité sera assurée par Adam Selipsky, ancien directeur général d'Amazon Web Services.

Cette initiative intervient alors que la demande liée à l'IA accélère la construction de centres de données et accroît les besoins en énergie et en composants électroniques. Nvidia apportera son expertise dans la conception d'infrastructures spécialisées pour l'IA, tandis que Vistra deviendra le fournisseur d'électricité privilégié du projet. KKR prévoit également d'ouvrir Helix à d'autres investisseurs institutionnels une fois les premiers engagements finalisés.

Le lancement de Helix s'inscrit dans un mouvement plus large de mobilisation de capitaux privés autour des infrastructures d'intelligence artificielle. L'augmentation du coût des centres de données et des capacités de calcul attire de nombreux acteurs financiers, à l'image d'Apollo et Blackstone qui ont récemment annoncé un programme de 35 milliards de dollars lié aux projets d'Anthropic. KKR souligne que sa plateforme infrastructures gère déjà plus de 100 milliards de dollars d'actifs, dont une part importante dans l'énergie et les infrastructures numériques.

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