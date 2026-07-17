Kioxia doit 229 millions de dollars à Viasat pour avoir enfreint des brevets relatifs à la mémoire flash, selon un jury américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Blake Brittain

Un jury fédéral de Waco, au Texas, a déclaré jeudi que le fabricant japonais de puces Kioxia

285A.T devait 229 millions de dollars à la société de télécommunications par satellite Viasat VSAT.O pour avoir enfreint un brevet portant sur une technologie de mémoire informatique, selon un document judiciaire.

* Le jury a estimé que les dispositifs de mémoire flash de Kioxia enfreignent les droits de brevet de Viasat relatifs à une technologie permettant à ces dispositifs de consommer moins d’énergie et d’améliorer leur fiabilité et leur durée de vie.

* Les porte-parole des deux entreprises n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires concernant ce verdict.

* Viasat, dont le siège se trouve à Carlsbad, en Californie, a déclaré avoir mis au point des améliorations de la technologie de mémoire flash – qui stocke des données sur des transistors à l’aide de charges électriques – lors de la conception de systèmes de correction d’erreurs pour les satellites.

* Viasat a allégué que les dispositifs de mémoire flash de Kioxia intègrent une technologie de correction d’erreurs fonctionnant de la même manière que sa technologie brevetée.

* Kioxia a nié ces allégations et a fait valoir que le brevet était invalide.

* Viasat a formulé des allégations similaires à l’encontre de la société de stockage de données Western Digital

WDC.O dans le cadre d’un autre procès qui est toujours en cours.