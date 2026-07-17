 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kioxia doit 229 millions de dollars à Viasat pour avoir enfreint des brevets relatifs à la mémoire flash, selon un jury américain
information fournie par Reuters 17/07/2026 à 01:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Blake Brittain

Un jury fédéral de Waco, au Texas, a déclaré jeudi que le fabricant japonais de puces Kioxia

285A.T devait 229 millions de dollars à la société de télécommunications par satellite Viasat VSAT.O pour avoir enfreint un brevet portant sur une technologie de mémoire informatique, selon un document judiciaire.

* Le jury a estimé que les dispositifs de mémoire flash de Kioxia enfreignent les droits de brevet de Viasat relatifs à une technologie permettant à ces dispositifs de consommer moins d’énergie et d’améliorer leur fiabilité et leur durée de vie.

* Les porte-parole des deux entreprises n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires concernant ce verdict.

* Viasat, dont le siège se trouve à Carlsbad, en Californie, a déclaré avoir mis au point des améliorations de la technologie de mémoire flash – qui stocke des données sur des transistors à l’aide de charges électriques – lors de la conception de systèmes de correction d’erreurs pour les satellites.

* Viasat a allégué que les dispositifs de mémoire flash de Kioxia intègrent une technologie de correction d’erreurs fonctionnant de la même manière que sa technologie brevetée.

* Kioxia a nié ces allégations et a fait valoir que le brevet était invalide.

* Viasat a formulé des allégations similaires à l’encontre de la société de stockage de données Western Digital

WDC.O dans le cadre d’un autre procès qui est toujours en cours.

Valeurs associées

VIASAT
68,7100 USD NASDAQ -2,46%
WESTERN DIGITAL
466,8100 USD NASDAQ -9,15%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
85,14 +0,33%
CAC 40
8 377,86 -0,05%
2CRSI
24,34 -8,77%
Or
3 980,63 +0,19%
TOTALENERGIES
69,59 -1,49%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank