King Yuan Electronics, fournisseur de Nvidia, va investir jusqu'à 1,4 milliard de dollars dans une usine aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Pour mieux comprendre le contexte) par Wen-Yee Lee

La société taïwanaise de test de puces King Yuan Electronics (KYEC) 2449.TW prévoit d'investir jusqu'à 1,4 milliard de dollars pour implanter une usine aux États-Unis, a annoncé vendredi ce fournisseur du fabricant de puces Nvidia NVDA.O .

King Yuan Electronics a précisé que cet investissement visait à soutenir la croissance de ses activités et à renforcer sa position au sein de la chaîne d’approvisionnement mondiale. Les entreprises taïwanaises du secteur des semi-conducteurs et de l’électronique développent leurs activités de fabrication aux États-Unis depuis l’investissement de plusieurs milliards de dollars réalisé par TSMC 2330.TW en Arizona. Parmi elles, Foxconn 2317.TW et Wistron 3231.TW développent actuellement des capacités de production de serveurs d’IA au Texas pour le compte de Nvidia.

King Yuan Electronics n’a pas précisé quels clients seraient desservis par l’usine américaine prévue, ni révélé son emplacement, ni fourni de calendrier de construction.