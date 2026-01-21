Kinder Morgan en hausse après un bénéfice du quatrième trimestre supérieur aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 janvier - ** Les actions de l'opérateur de pipelines Kinder Morgan KMI.N augmentent de 1,9 % à 29,13 $ dans les échanges après la cloche

** Kinder Morgan dépasse les attentes de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre, aidé par des volumes plus élevés de gaz naturel transporté par ses pipelines

** La société affiche un bénéfice ajusté de 39 cents par action pour les trois mois se terminant le 31 décembre, par rapport à l'estimation des analystes de 37 cents par action - LSEG

** KMI déclare avoir transporté environ 48 353 milliards d'unités thermiques britanniques de gaz naturel par jour au cours du trimestre, contre 44 507 milliards de Btu par jour il y a un an

** A la dernière clôture, KMI a progressé de près de 4 % depuis le début de l'année