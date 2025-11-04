Kimmeridge demande une refonte de Coterra et estime que la fusion de 2021 est un échec

L'investisseur activiste Kimmeridge a demandé mardi au conseil d'administration de Coterra Energy

CTRA.N de revoir sa direction et sa stratégie, arguant que la fusion en 2021 de Cabot Oil & Gas et de Cimarex Energy n'a pas réussi à créer de la valeur et a laissé la société se négocier à une décote par rapport à ses pairs.