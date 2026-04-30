Kimco Realty dépasse les prévisions trimestrielles grâce à une demande locative soutenue

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Kimco Realty KIM.N a dépassé jeudi les prévisions de Wall Street pour ses fonds d'exploitation et son chiffre d'affaires du deuxième trimestre, grâce à une demande locative soutenue dans les centres commerciaux de ce fonds de placement immobilier.

Les sociétés immobilières commerciales ont pu augmenter leurs loyers dans un contexte d'offre limitée de surfaces à louer.

Kimco a également tiré profit de son modèle de centres commerciaux axés sur l'alimentation, avec des enseignes phares telles que Sprouts Farmers Market SFM.O et Albertsons ACI.N qui encouragent les achats répétés et les visites fréquentes des clients.

Voici les détails des résultats de la société:

* Le FFO de la société, un indicateur clé des REIT, a augmenté de 4,5 % au premier trimestre pour atteindre 46 cents par action, dépassant légèrement les estimations de 45 cents, selon les données compilées par LSEG.

* Pour le trimestre clos le 31 mars, le chiffre d'affaires de la société provenant des biens locatifs a augmenté de 4 % pour atteindre 552,8 millions de dollars.

* Le chiffre d'affaires total de 558 millions de dollars a dépassé les estimations de 542,9 millions de dollars.

* La société a relevé de 1 cent la fourchette basse de son objectif annuel de FFO, le portant à 1,81 dollar, tout en maintenant la fourchette haute à 1,84 dollar par action.

* Le résultat d'exploitation net comparable a augmenté de 1,7 % au cours du trimestre, grâce à une hausse de 2,2 % des loyers minimaux.