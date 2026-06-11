Kimco Realty atteint son plus haut niveau depuis quatre ans après avoir revu à la hausse son offre d'obligations échangeables

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11 juin - ** L'action de Kimco Realty ( KIM.N ) a progressé de 1,7 % à 25,81 $ et a atteint jeudi son plus haut niveau depuis plus de quatre ans après une offre de titres d'un montant supérieur aux prévisions.

** KIM progresse de 2 % à 25,90 $, son plus haut niveau depuis avril 2022 ** La société d'investissement immobilier spécialisée dans les centres commerciaux axés sur l'alimentation a annoncé tôt jeudi la fixation du prix de son émission privée de 525 millions de dollars d'obligations échangeables à 3,5 % échéant en 2031. ** Le montant de l'offre a été revu à la hausse par rapport aux 500 millions de dollars initialement prévus ; le prix d'échange initial a été fixé à 32,36 dollars, soit une prime de 27,5 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action.

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales, notamment le remboursement de la dette et le financement d'opportunités d'acquisition, d'investissement et de réaménagement

** La société prévoit également d'utiliser environ 104 millions de dollars pour racheter ses propres actions afin de faciliter la couverture des investisseurs dans les obligations échangeables

** Grâce à cette avancée, l'action affiche une hausse de 27 % depuis le début de l'année, contre un gain de 12 % pour le secteur immobilier du S&P 500 .SPLRCR et une hausse de 6,5 % pour l'indice S&P 500 .SPX

** La note moyenne de 23 analystes est "acheter"; le cours cible médian est de 25 dollars, selon les dernières données de LSEG