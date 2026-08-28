Kimberly-Clark sollicite l'autorisation de l'UE pour le rachat de Kenvue, d'une valeur de 40 milliards de dollars

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Kimberly-Clark KMB.O a demandé aux autorités de régulation de l'UE l'autorisation de procéder au rachat , d'une valeur de 40 milliards de dollars, de Kenvue, le fabricant du Tylenol, comme l'indiquent des documents publiés sur le site web de la Commission européenne.

* Kimberly-Clark avait annoncé ce projet d’acquisition en novembre dernier.

* L'opération devrait être finalisée au cours du second semestre 2026, avait-elle indiqué à l'époque.

* Kimberly-Clark avait prévu 2,1 milliards de dollars d'économies annuelles grâce à cette opération.

* L’ajout du vaste portefeuille de marques de Kenvue, allant du bain de bouche Listerine aux marques de soins de la peau telles qu’Aveeno et Neutrogena, devrait générer un chiffre d’affaires annuel d’environ 32 milliards de dollars pour la société issue de la fusion, a-t-elle précisé.