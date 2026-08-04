Kimberly-Clark revoit à la baisse ses prévisions annuelles, les perturbations en Chine pesant sur les ventes de couches

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Kimberly-Clark KMB.O a revu à la baisse mardi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels, invoquant un recul significatif de ses ventes en Chine au deuxième trimestre, dû à de fausses allégations concernant la qualité de certaines de ses marques de couches.

Le fabricant des mouchoirs Kleenex a déclaré que les allégations circulant sur les réseaux sociaux chinois, selon lesquelles les couches Huggies de la société contiendraient du formamide toxique, avaient pesé sur la demande, malgré des tests indépendants réalisés par un organisme tiers certifié par le gouvernement qui avaient confirmé leur qualité et leur sécurité. Le 22 juin, l'autorité chinoise de régulation des marchés a annoncé la mise en place d'une équipe d'enquête conjointe afin d'examiner les « problèmes liés au formamide dans les couches pour bébés », sans toutefois citer de marque ou d'entreprise en particulier. Elle n'a fourni aucune information depuis sur l'état d'avancement de cette enquête.

Les perturbations en Chine, un marché majeur, continueraient d’affecter les ventes et les bénéfices à court terme, a déclaré Kimberly-Clark.

Les volumes d’activité de Kimberly-Clark en Amérique du Nord ont reculé de 0,3 % au deuxième trimestre, l’inflation tenace et la hausse des prix des denrées alimentaires et de l’essence aux États-Unis ayant contraint les consommateurs à faibles revenus à réduire leurs dépenses. Kimberly-Clark, qui est en passe de finaliser d’ici la fin de l’année son acquisition de Kenvue KVUE.N pour environ 40 milliards de dollars , s’attend désormais à ce que la croissance organique de son chiffre d’affaires en 2026 soit inférieure d’environ 100 points de base à la croissance moyenne pondérée de ses catégories et marchés. Ces catégories ont enregistré une croissance d’environ 2 % au cours des 12 derniers mois.

La société avait auparavant prévu une croissance conforme ou supérieure à la moyenne pondérée de ses catégories, qui s’élevait alors à environ 2,5 %.

La société prévoit désormais que son bénéfice par action ajusté annuel progressera à un taux à un chiffre élevé à taux de change constant, alors qu’elle tablait auparavant sur une croissance à deux chiffres.

Le mois dernier, Kimberly-Clark a finalisé la cession d’une participation de 51 % dans son activité internationale de papier tissu à Suzano SUZB3.SA , créant ainsi la coentreprise Arbex , d’une valeur de 3,4 milliards de dollars, afin de concurrencer ses rivaux Procter & Gamble PG.N et Essity.

Le chiffre d’affaires net a progressé de 0,6 % pour s’établir à 4,19 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 30 juin. Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur 4,22 milliards de dollars.

Le résultat d'exploitation ajusté a progressé de 6,2 % pour atteindre 757 millions de dollars, grâce à des remboursements de droits de douane non récurrents, à des gains de productivité et à des effets de change favorables.