 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kimberly-Clark revoit à la baisse ses prévisions annuelles, les perturbations en Chine pesant sur les ventes de couches
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 12:34
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Kimberly-Clark KMB.O a revu à la baisse mardi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels, invoquant un recul significatif de ses ventes en Chine au deuxième trimestre, dû à de fausses allégations concernant la qualité de certaines de ses marques de couches.

Le fabricant des mouchoirs Kleenex a déclaré que les allégations circulant sur les réseaux sociaux chinois, selon lesquelles les couches Huggies de la société contiendraient du formamide toxique, avaient pesé sur la demande, malgré des tests indépendants réalisés par un organisme tiers certifié par le gouvernement qui avaient confirmé leur qualité et leur sécurité. Le 22 juin, l'autorité chinoise de régulation des marchés a annoncé la mise en place d'une équipe d'enquête conjointe afin d'examiner les « problèmes liés au formamide dans les couches pour bébés », sans toutefois citer de marque ou d'entreprise en particulier. Elle n'a fourni aucune information depuis sur l'état d'avancement de cette enquête.

Les perturbations en Chine, un marché majeur, continueraient d’affecter les ventes et les bénéfices à court terme, a déclaré Kimberly-Clark.

Les volumes d’activité de Kimberly-Clark en Amérique du Nord ont reculé de 0,3 % au deuxième trimestre, l’inflation tenace et la hausse des prix des denrées alimentaires et de l’essence aux États-Unis ayant contraint les consommateurs à faibles revenus à réduire leurs dépenses. Kimberly-Clark, qui est en passe de finaliser d’ici la fin de l’année son acquisition de Kenvue KVUE.N pour environ 40 milliards de dollars , s’attend désormais à ce que la croissance organique de son chiffre d’affaires en 2026 soit inférieure d’environ 100 points de base à la croissance moyenne pondérée de ses catégories et marchés. Ces catégories ont enregistré une croissance d’environ 2 % au cours des 12 derniers mois.

La société avait auparavant prévu une croissance conforme ou supérieure à la moyenne pondérée de ses catégories, qui s’élevait alors à environ 2,5 %.

La société prévoit désormais que son bénéfice par action ajusté annuel progressera à un taux à un chiffre élevé à taux de change constant, alors qu’elle tablait auparavant sur une croissance à deux chiffres.

Le mois dernier, Kimberly-Clark a finalisé la cession d’une participation de 51 % dans son activité internationale de papier tissu à Suzano SUZB3.SA , créant ainsi la coentreprise Arbex , d’une valeur de 3,4 milliards de dollars, afin de concurrencer ses rivaux Procter & Gamble PG.N et Essity.

Le chiffre d’affaires net a progressé de 0,6 % pour s’établir à 4,19 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 30 juin. Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur 4,22 milliards de dollars.

Le résultat d'exploitation ajusté a progressé de 6,2 % pour atteindre 757 millions de dollars, grâce à des remboursements de droits de douane non récurrents, à des gains de productivité et à des effets de change favorables.

Valeurs associées

KENVUE
19,000 USD NYSE -1,20%
KIMBERLY-CLARK
107,5600 USD NASDAQ -1,60%
PROCTER&GAMBLE
144,980 USD NYSE +0,33%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un pompier tente d'éteindre un feu qui fait rage dans la région de Megara, au nord-ouest d'Athènes, le 3 août 2026. ( AFP / Aris Oikonomou )
    Grèce: les pompiers toujours mobilisés contre les flammes au nord-ouest d'Athènes
    information fournie par AFP 04.08.2026 13:42 

    Les pompiers grecs continuent mardi de lutter contre l'incendie qui fait rage depuis vendredi au nord-ouest d'Athènes, en s'efforçant de garder "la situation sous contrôle", a indiqué mardi leur porte-parole. "Nous sommes sur le terrain pour le cinquième jour consécutif ... Lire la suite

  • ( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )
    Pfizer en perte nette au 2T à cause de dépréciations d'actifs
    information fournie par Boursorama avec AFP 04.08.2026 13:38 

    Le groupe pharmaceutique américain Pfizer a annoncé mardi une perte nette au deuxième trimestre, du fait d'une charge pour dépréciations d'actifs de 4,3 milliards de dollars liée, surtout, à des essais cliniques décevants en oncologie. Entre avril et juin, le chiffre ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street- (actualisé)
    information fournie par Reuters 04.08.2026 13:31 

    (Actualisé avec contrats à terme sur indices, résultats du jour, changements de recommandation, cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,70% ... Lire la suite

  • Trump affirme que des discussions ont lieu "en ce moment même" avec l'Iran
    Trump affirme que des discussions ont lieu "en ce moment même" avec l'Iran
    information fournie par AFP Video 04.08.2026 13:29 

    Donald Trump a affirmé lundi que des négociations avec l'Iran avaient lieu "en ce moment même", malgré le démenti de Téhéran peu auparavant, le président américain affirmant que ces discussions représentaient "la dernière chance" pour le pays d'obtenir un bon accord. ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,0552 +38,00%
HAFFNER ENERGY
0,47 +6,58%
CAC 40
8 641,42 +0,32%
Pétrole Brent
83,49 -0,25%
2CRSI
24,66 +0,49%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank