Kimberly-Clark revoit à la baisse ses prévisions annuelles, les allégations concernant la qualité de ses produits en Chine ayant pesé sur les ventes de couches

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Kimberly-Clark KMB.O a revu à la baisse mardi ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices annuels, invoquant un recul significatif de ses ventes en Chine au deuxième trimestre, imputable selon l’entreprise à de fausses allégations virales concernant la qualité de certaines de ses marques de couches.

Le fabricant des mouchoirs Kleenex a déclaré que les allégations circulant sur les réseaux sociaux chinois, selon lesquelles ses couches Huggies contenaient du formamide, une substance interdite dans de nombreux pays, avaient pesé sur la demande, malgré des tests indépendants réalisés par un organisme tiers certifié par le gouvernement qui avaient confirmé leur qualité et leur sécurité.

Selon le Hong Kong Free Press, le journal Economic Times Daily, basé à Pékin, a rapporté en juin que les marques chinoises Babycare Bibabebe et Huggies de Kimberly-Clark avaient été testées positives au formamide. Cette substance toxique peut irriter la peau, les yeux et les voies respiratoires en cas d’inhalation.

Ces allégations ont été rendues publiques juste avant le festival annuel du shopping "618" en Chine, l’un des plus grands événements de commerce électronique du pays. Kimberly-Clark a déclaré que cette perturbation continuerait à peser sur ses ventes et ses résultats à court terme.

Le 22 juin, l’autorité chinoise de régulation des marchés a annoncé avoir mis en place une équipe d’enquête conjointe afin d’examiner les "problèmes liés au formamide dans les couches pour bébés", sans toutefois citer le nom d’aucune entreprise ni d’aucune marque. Les autorités n’ont pas fourni de nouvelles informations sur l’état d’avancement de l’enquête.

"Nous sommes déçus, mais restons confiants dans la qualité fondamentale de nos plans mondiaux en matière d’innovation et de développement commercial", a déclaré le directeur général Mike Hsu dans un communiqué.

Ces difficultés inattendues sur un marché international clé ont éclipsé les efforts de réduction des coûts, remettant à plat les attentes des investisseurs qui avaient été orientés vers une croissance plus forte.

Kimberly-Clark, qui est en passe de finaliser d'ici la fin de l'année son acquisition de Kenvue KVUE.N , d'un montant d'environ 40 milliards de dollars , prévoit désormais que la croissance organique de son chiffre d’affaires en 2026 sera inférieure d’environ 100 points de base à la croissance moyenne pondérée de ses catégories et marchés. Ces catégories ont enregistré une croissance d’environ 2% au cours des 12 derniers mois.

La société avait auparavant prévu une croissance conforme ou supérieure à la moyenne pondérée de ses catégories, qui s’élevait alors à environ 2,5%.

La société s’attend à ce que le bénéfice par action ajusté annuel progresse à un taux à un chiffre élevé à taux de change constant, contre une prévision antérieure de croissance à deux chiffres.

Kimberly-Clark a qualifié cette perturbation d’"impact externe ponctuel". Elle freinera la croissance organique du segment International Personal Care de trois à quatre points de pourcentage cette année et limitera la croissance du résultat d’exploitation de 10 à 12 points de pourcentage, a déclaré le directeur des opérations (COO) Russ Torres, "alors que nous investissons massivement pour défendre notre franchise".

Le mois dernier, Kimberly-Clark a finalisé la cession d’une participation de 51% dans son activité internationale de papier tissu à Suzano SUZB3.SA , créant ainsi la coentreprise Arbex , d’une valeur de 3,4 milliards de dollars, afin de concurrencer ses concurrents Procter & Gamble PG.N et Essity.

Le chiffre d’affaires net a progressé de 0,6% pour s’établir à 4,19 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 30 juin. Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur 4,22 milliards de dollars.

Le résultat d'exploitation ajusté a progressé de 6,2% pour atteindre 757 millions de dollars, grâce à des remboursements de droits de douane, à des gains de productivité et à des effets de change favorables.

L'action de la société est restée stable lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.