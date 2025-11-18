Kilroy Realty en hausse après que BMO a relevé sa recommandation à "performance du marché"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige le titre pour dire que BMO a relevé la note, et non pas l'a abaissée)

18 novembre - ** Les actions de la société de fiducie immobilière commerciale Kilroy Realty Corp < KRC.N > ont augmenté de près de 2 % à 41,19 $

** BMO relève la recommandation de l'action de "sous-performance" à "performance du marché" et porte son objectif de cours de 40 $ à 44 $

** La maison de courtage estime que KRC bénéficiera de la phase 2 de Kilroy Oyster Point (KOP2), un campus de premier plan dans le domaine des sciences de la vie, "avec un produit fini très impressionnant dans un sous-marché qui devrait bénéficier d'une dynamique de location accrue"

** Trois des 16 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée", 12 comme "conservée" et une comme "vendue"; leur estimation médiane est de 43,50 $ - données compilées par LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, KRC est en hausse de 2,6 % depuis le début de l'année