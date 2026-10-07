KeyBanc relève la recommandation sur Corteva à « surpondérer » ; le cours de l'action progresse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
7 octobre - ** KeyBanc relève la recommandation sur la société d'agrosciences Corteva Inc CTVA.N de « Sector Weight » à « Overweight »
** CVTA progresse de 1,6% à 14,1 $ en pré-ouverture
** La société de courtage cite le lancement de nouveaux produits, les réductions de coûts et l'amélioration de la situation économique des agriculteurs comme moteurs d'une croissance plus forte en 2028-2029
** Elle estime que la solide situation de trésorerie de la société lui confère la flexibilité nécessaire pour financer des initiatives de croissance, des rachats d’actions et d’éventuelles acquisitions
** 16 des 23 sociétés de courtage attribuent à l’action la note « Acheter » ou supérieure, et sept la note « Conserver »; le cours cible médian est de 18 $
** Depuis la dernière clôture, le titre a progressé de 38,3% depuis le début de l'année
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