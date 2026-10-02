KeyBanc attribue à SailPoint la note « en ligne avec le secteur » ; le titre recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 octobre - ** KeyBanc lance la couverture de SailPoint

SAIL.O avec une note « en ligne avec le secteur »

** La société de courtage estime que le titre semble correctement valorisé au cours de clôture du 1er octobre, à 20,58 dollars

** Le titre SAIL recule de 2,8% à 20 dollars

** Le leadership de SAIL en matière de gouvernance des identités lui permet de tirer parti du besoin croissant de sécuriser les agents d’IA – KeyBanc

** Un portefeuille plus restreint et des capacités d’exécution limitées par rapport à des concurrents plus diversifiés pourraient freiner la croissance à long terme et l’augmentation des parts de marché – selon les analystes

** La société de courtage souligne l’intensification de la concurrence, tant de la part des entreprises émergentes que des grandes sociétés

** Sur 26 sociétés de courtage, 19 attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou mieux, six « conserver » et une « vendre » ou moins; le cours cible médian est de 22 $

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une baisse de 1,1% depuis le début de l'année