Keurig Dr Pepper en hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** L'action du fabricant américain de boissons Keurig Dr Pepper KDP.O progresse d'environ 2 % à 37,38 dollars en pré-ouverture

** La société a dépassé les estimations de chiffre d'affaires et de bénéfice pour le troisième trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses boissons énergisantes et ses sodas

** La société annonce un bénéfice par action ajusté trimestriel de 66 cents, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 62 cents – données compilées par LSEG

** Le chiffre d’affaires net du troisième trimestre s’élève à 7,34 milliards de dollars, contre des prévisions de 7,33 milliards de dollars

** La société réaffirme également ses prévisions pour 2026

** Depuis la dernière clôture, KDP affiche une hausse d’environ 31 % depuis le début de l’année