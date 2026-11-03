Keurig Dr Pepper en baisse après avoir annoncé un ralentissement de ses bénéfices liés au café au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Actualités)
3 novembre - ** L'action du fabricant américain de boissons Keurig Dr Pepper KDP.O recule d'environ 5% à 35,08 dollars, effaçant ainsi les gains enregistrés avant l'ouverture du marché
** Lors d’une conférence téléphonique avec les analystes à l’issue de la publication des résultats, les dirigeants d’ ont signalé une croissance plus lente que prévu du segment du café aux États-Unis au quatrième trimestre
** Ils indiquent observer une sensibilité accrue au prix dans le segment du café à domicile, en particulier chez les consommateurs à faibles et moyens revenus
** La société annonce un bénéfice par action ajusté trimestriel de 66 cents, contre des estimations des analystes de 62 cents – données compilées par LSEG
** Affiche un chiffre d’affaires net de 7,34 milliards de dollars au troisième trimestre, contre des prévisions de 7,33 milliards de dollars
** La société réaffirme également ses prévisions pour 2026
** À la clôture d'hier, l'action KDP affichait une hausse d'environ 31% depuis le début de l'année
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