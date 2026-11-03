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Keurig Dr Pepper annonce un ralentissement de ses bénéfices liés au café au quatrième trimestre, les consommateurs se tournant vers des produits moins chers
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 17:07

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations issues de la conférence téléphonique sur les résultats aux paragraphes 1 et 5, d'informations sur les actions au paragraphe 2 et d'un commentaire du directeur général au paragraphe 4)

par Anuja Bharat Mistry

Keurig Dr Pepper KDP.O a déclaré mardi s'attendre à un ralentissement de la croissance de ses bénéfices liés au café aux États-Unis au quatrième trimestre, en raison de la prudence des consommateurs et d'une concurrence accrue de la part d'acteurs privés.

L'action de la société a reculé d'environ 5 % malgré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, mais affiche une hausse d'environ 31 % depuis le début de l'année.

Les entreprises de biens de consommation sont confrontées à une demande atone, les consommateurs soucieux de leur budget délaissant les produits plus onéreux au profit de marques de distributeur moins chères, alors qu’ils doivent faire face à la hausse des coûts du carburant et du gaz.

“Nous constatons une sensibilité accrue au rapport qualité-prix dans le secteur du café à consommer à domicile, en particulier chez les consommateurs à faibles et moyens revenus,” a déclaré le directeur général Tim Kofer lors d’une conférence téléphonique post-résultats, ajoutant que la rentabilité du secteur du café aux États-Unis progresserait à un rythme plus modéré que prévu initialement.

Les baisses de prix du café dans certaines régions au cours du troisième trimestre ont contribué à une hausse des volumes de 6,9 %, mais les dirigeants ont indiqué que la demande de dosettes individuelles était plus faible que prévu.

Mardi, Keurig a revu à la baisse son objectif de chiffre d’affaires pour l’exercice 2026 concernant le géant néerlandais du café JDE Peet’s, dont l’acquisition a été finalisée en avril, le ramenant à une fourchette comprise entre 8,3 et 8,4 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 8,5 à 8,7 milliards de dollars.

La société prévoit d'introduire en bourse sa division café au début de l'année prochaine.

DES CHIFFRES D'AFFAIRES ET DES BÉNÉFICES TRIMESTRIELS SUPÉRIEURS AUX PRÉVISIONS

Keurig Dr Pepper a réaffirmé ses prévisions annuelles pour la troisième fois cette année après avoir dépassé les estimations de chiffre d’affaires et de bénéfices trimestriels grâce à la demande pour ses marques de sodas et de boissons énergisantes haut de gamme.

Les volumes de son segment des boissons rafraîchissantes aux États-Unis — sa principale source de revenus — ont progressé de 7,2 % au cours du trimestre, tandis que les prix ont augmenté de 3,7 % en glissement annuel.

Le bénéfice ajusté de 66 cents par action a dépassé les estimations de 62 cents, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d’affaires trimestriel a progressé de 70,6 % pour atteindre 7,34 milliards de dollars, dépassant légèrement les estimations qui tablaient sur une hausse de 70,2 %.

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KEURIG DR PEPPER
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