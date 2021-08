Kerlink et NetOP Technology s'associent pour proposer le premier système de prévention des incendies de forêt basé sur l'IoT

La capsule forestière de NetOP Technology surveille les conditions locales dans les régions isolées et envoie des alertes lorsque le risque d'incendie est élevé

Thorigné-Fouillard, France et Amsterdam, Pays-Bas - 31 août 2021, 18h00 - Kerlink (AKLK - FR0013156007), spécialiste des solutions dédiées à l'Internet des objets (IoT), et NetOP Technology, concepteur de solutions IoT sur mesure, annoncent aujourd'hui leur collaboration pour un système de prévention des feux de forêt qui avertit les autorités publiques lorsque les conditions météorologiques laissent présager des incendies.