Kerlink annonce la finalisation

de l'acquisition de la société Wyres

Thorigné-Fouillard, le 21 février 2020, 8h00 - Kerlink (AKLK - FR0013156007), spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l'Internet des Objets (Internet of Things - IoT), annonce l'acquisition par anticipation du solde du capital de la société Wyres.

Kerlink avait déjà annoncé1, en janvier 2019, la prise de participation de 51% du capital de la société par actions simplifiée Wyres, spécialisée dans la localisation d'objets à l'intérieur des bâtiments et proposant des solutions complètes combinant balises, tags et interface applicative.

Le Groupe a donc décidé d'acquérir par anticipation le solde du capital pour détenir 100% de cette société. Wyres a d'ores et déjà réduit ses effectifs et comptera, d'ici fin avril 2020, 3 collaborateurs.