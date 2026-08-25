Kering : sous les 250 EUR, en route pour les 243 EUR

Kering vient de valider le comblement du "gap" des 250,75 EUR du 28 juillet mais ne trouve pas la force de rebondir sur les 250 EUR.

Le titre file tout droit vers un test de l'oblique moyen terme qui gravite vers 243 EUR.

Le principal support horizontal reste le plancher des 239 EUR des 8 et 23 juillet, le plancher suivant serait 227 EUR, soit un retracement du plus bas annuel du 4 mai.