Kering reprend son souffle en Bourse après sa spectaculaire envolée de la veille
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 12:45
Vers 11h30, le titre lâche 2,9%, ce qui le place parmi les plus fortes baisses de l'indice CAC 40, après s'être envolé de quasiment 11% au terme de la journée d'hier.
Dans les nombreuses notes de réaction qui sont tombées dans le courant de la matinée, les analystes saluent très largement la qualité de la publication, mais semblent retenir plus spécifiquement la tonalité encourageante du discours tenu par l'équipe de direction concernant les perspectives 2026, avec un plan d'action qui semble désormais bien enclenché.
"Pour sa première présentation d'importance, le nouveau CEO Luca de Meo a livré un message crédible et raisonné en ce qui concerne les prévisions de moyen terme, certes aidé par les performances meilleures que prévu dégagées au 4ème trimestre", commentent ce matin les équipes de Deutsche Bank.
"Nous pensons que ces résultats, tout comme la conférence téléphonique qui s'en est suivie, ont permis de rassurer les investisseurs avant le point stratégique complet qui sera présenté au mois d'avril", ajoute la banque allemande.
Comme bon nombre de leurs confrères, les analystes de l'établissement germanique se félicitent tout particulièrement de l'amélioration tangible de la situation observée chez Gucci, la marque-phare du groupe français.
Deutsche Bank, qui affiche une recommandation "conserver" sur le titre, indique cependant avoir abaissé son objectif de cours de 300 à 295 euros suite à l'annonce de ces résultats.
Plus optimistes, leurs homologues de DZ Bank ont décidé de relever leur conseil sur la valeur de "vendre" à "conserver" avec une nouvelle valeur intrinsèque établie à 300 euros.
"L'attention principale du marché va se focaliser sur la bonne mise en oeuvre de la stratégie de la nouvelle direction", explique la banque basée à Francfort.
"Selon nous, le retour à la croissance ainsi que l'amélioration de la marge constituent deux catalyseurs importants", ajoute-t-elle.
Chez Oddo, on évoque une fin d'année 2025 "assez encourageante", avec aussi la perspective d'une croissance positive pour 2026, tout en faisant remarquer que les attentes sont déjà importantes.
Au-delà des espérances élevées du marché, d'autres professionnels mettent en évidence les incertitudes qui entourent toujours le redressement du secteur du luxe dans son ensemble, après une année 2025 à oublier.
"La présentation du nouveau DG a vraiment été très solide, avec un diagnostic clair et un plan d'action précis", reconnaissent les équipes de Berenberg.
"Nous pensons que la nouvelle stratégie devrait améliorer les performances, mais les attentes reflétées dans le ratio Valeur d'entreprise/CA - désormais comparable à celui de LVMH - vont être difficiles à atteindre, compte tenu des vents contraires qui touchent les consommateurs aspirants au luxe et les clients chinois", indique le broker allemand, toujours à la vente sur Kering.
D'après Luca Solca, analyste chez Bernstein, le véritable test interviendra bien avant la journée d'investisseurs du 16 avril, avec la tenue du prochain défilé Gucci, prévu le 27 février, le tout premier imaginé par le créateur Demna.
"Si l'événement devait susciter un vrai engouement chez les acheteurs professionnels et les influenceurs du secteur, cela pourrait constituer un déclic en vue d'adopter un point de vue plus favorable sur l'action", ajoute l'analyste.
Valeurs associées
|281,6000 EUR
|Euronext Paris
|-2,22%
