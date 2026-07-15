Kering : renoue avec sa MM20 à 256 EUR

Richemont relance le secteur du luxe, Kering renoue avec sa MM20 à 256 EUR (il s'envole au-dessus de sa MM50 gravite vers 252 EUR).

En cas de plafonnement sous 260 EUR prochain palier de soutien se dessine vers les 240 EUR (plancher du 8 juillet), le suivant, plus évident, se situe vers 230 EUR.