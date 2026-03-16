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Kering regroupe ses Maisons de Joaillerie sous la responsabilité de Jean-Marc Duplaix
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 17:51

Kering a annoncé la création de Kering Jewelry, une entité dédiée à structurer et accélérer le développement de son activité joaillerie.

Kering Jewelry va ainsi rassembler Boucheron, Pomellato, Dodo et Qeelin ainsi que les capacités industrielles du groupe, dont Raselli Franco Group, en cours d'intégration et qui est appelé à jouer un rôle central grâce à son savoir-faire d'excellence et à ses technologies de pointe.

Pour chapeauter cette nouvelle entité, le géant du luxe a choisi Jean-Marc Duplaix, qui a été nommé Chief Executive Officer de Kering Jewelry. Les directeurs généraux des maisons de joaillerie lui reporteront directement, renforçant ainsi la cohérence stratégique et la coordination opérationnelle. Jean-Marc Duplaix conservera en outre ses responsabilités de Chief Operatin Officer du groupe, incluant la finance, le M&A, les relations investisseurs, l'immobilier, le digital et le secrétariat général.

Pour Luca de Meo, directeur général de Kering : "avec Kering Jewelry, nous dotons le groupe d'une plateforme puissante et cohérente, capable d'accompagner l'ambition de nos Maisons dans un métier où créativité et excellence sont indissociables. Je me réjouis de la nomination de Jean-Marc : son expérience sera déterminante pour libérer le plein potentiel du Groupe dans la Joaillerie. "

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