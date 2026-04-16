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Kering-Partenariat stratégique avec ICCF et prise de participation minoritaire
information fournie par Reuters 16/04/2026 à 11:31

Kering PRTP.PA :

* CONCLUT UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE AVEC ICCF AUTOUR DE SA MARQUE PHARE ICICLE, ET PREND UNE PARTICIPATION MINORITAIRE

* PRENDRA UNE PARTICIPATION MINORITAIRE AU CAPITAL D'ICCF

Texte original nGNEN5tDF Pour plus de détails, cliquez sur PRTP.PA

(Rédaction de Gdansk)

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