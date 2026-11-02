Kering lance une initiative pour restaurer le bassin de l'Arno en Italie

Kering (-0,36%), Conservation International et Etifor ont lancé, lundi, à Florence, le Water Resilience Lab - Arno Basin. Soutenue notamment par LVMH et Burberry, cette initiative vise à coordonner et financer des projets contre les inondations, les sécheresses et la pollution dans le bassin de l'Arno.

La plateforme réunit entreprises, pouvoirs publics, scientifiques et acteurs financiers pour restaurer les écosystèmes du bassin de l'Arno tout en accompagnant les activités industrielles de la région. Les projets doivent s'appuyer sur des financements publics et privés.

Six zones prioritaires, de premières actions engagées

La feuille de route repose sur une analyse menée par Etifor avec l'université de Florence et sur une consultation des acteurs locaux. Elle identifie six zones d'intervention prioritaires.

Selon les porteurs de l'initiative, les premières actions ont déjà débuté. A Montanino, près de Pise, un projet de reboisement et de gestion forestière bénéficie notamment du soutien de Giardini di Toscana.

Protéger aussi les filières du luxe

Le bassin de l'Arno abrite plusieurs pôles du textile, du cuir et de l'artisanat. La restauration des écosystèmes doit aussi aider à protéger ces activités et leurs approvisionnements face aux risques climatiques. Les inondations de 2023 ont causé dans la région des dommages estimés à 1,89 milliard d'euros, selon l'institut régional IRPET.

" Notre ambition est de faire de l'Arno un exemple phare susceptible d'être reproduit à l'échelle mondiale ", a appuyé Marie-Claire Daveu, directrice du développement durable et des affaires institutionnelles de Kering. Le budget global de l'initiative n'a pas été précisé.